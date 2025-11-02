«Локомотив» не оставил «Салавату» шансов в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась 2 ноября на арене «Уфа-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Эта победа прервала пятиматчевую победную серию хоккеистов из Уфы.

Первый гол на второй минуте матча забросил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. На 22-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин сравнял счет. Форвард Егор Сурин на 30-й минуте вновь вывел ярославцев вперед. На 45-й минуте защитник Мартин Гернат увеличил преимущество гостей, а на 56-й минуте нападающий Александр Радулов установил окончательный счет матча.

Ранее «Салават Юлаев» уверенно победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимская команда забросила шесть шайб, пропустив лишь одну от владивостокского клуба. В составе победителей дубль оформил Егор Сучков, отличившийся на 3-й и 35-й минутах. Шайбы также забили Александр Хохлачев (31-я минута), Артур Фаизов (31-я), Александр Жаровский (38-я) и Ярослав Цулыгин (54-я). Единственный гол «Адмирала» на 37-й минуте записал на свой счет Степан Старков.

До этого ярославский «Локомотив» достиг отметки в 700 побед в истории Континентальной хоккейной лиги. Команда обыграла московское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата, который прошел 20 октября в Москве. В составе победителей Александр Волков дважды поразил ворота на 15-й и 58-й минутах, а Павел Красковский добавил гол на 46-й минуте. За «Динамо» шайбы забросили Антон Слепышев (36-я минута) и Артем Швец-Роговой (46-я минута).