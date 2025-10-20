Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 21:44

«Локомотив» оформил юбилейную победу в КХЛ

«Локомотив» обыграл «Динамо» и одержал 700-ю победу в КХЛ

Дилан Сикьюра («Динамо») и Даниил Мисюль («Локомотив») Дилан Сикьюра («Динамо») и Даниил Мисюль («Локомотив») Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал 700-ю победу в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. Команда обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2.

Встреча состоялась 20 октября в Москве. В составе победителей Александр Волков дважды поразил ворота соперников — на 15-й и 58-й минутах, а Павел Красковский добавил еще одну шайбу на 46-й минуте. За «Динамо» отличились Антон Слепышев на 36-й минуте и Артем Швец-Роговой — на 46-й.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 26 очков и возглавил таблицу Западной конференции. Московское «Динамо» с 19 очками занимает седьмое место. В следующем матче ярославцы сыграют с казанским «Ак Барсом», а столичная команда встретится со «Спартаком».

Ранее петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 2:1 в матче чемпионата КХЛ. Эта победа прервала серию из пяти поражений хозяев. В то же время занимавшие второе место в таблице гости прекратили свою шестиматчевую победную серию.

Позднее арбитр видеоповторов был пожизненно отстранен от работы в КХЛ за ошибку, допущенную в матче между СКА и «Автомобилистом», когда была засчитана победная шайба, прошедшая через дырку в сетке ворот. Департамент судейства лиги принес официальные извинения клубам и болельщикам за данный инцидент.

