25 октября 2025 в 16:47

Фаната ЦСКА арестовали за нацистское приветствие на матче

В Москве болельщика ЦСКА арестовали на 13 суток за нацистское приветствие

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве арестован болельщик хоккейного клуба ЦСКА, который продемонстрировал запрещенное приветствие во время матча, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации источника, Нагатинский районный суд рассмотрел дело фигуранта по статье о пропаганде нацистской символики.

В материале говорится, что 22 октября в одном из Telegram-каналов с хоккейной тематикой появилось видео, где болельщик делает запрещенный жест, находясь на трибуне во время матча 20 октября. Автор публикации сопроводил видео резким комментарием о неуместности такого поведения в стране, победившей нацизм.

В суде обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что не знал о значении совершенного жеста. В результате рассмотрения дела болельщик был приговорен к 13 суткам административного ареста.

Ранее октябрьский районный суд оштрафовал жительницу Белгорода за татуировку с «Зиг-руной». Женщину обвинили в демонстрации нацистских символов. Инцидент произошел после того, как участковый заметил у женщины на руке татуировку, которую опознал как «Зиг-руну», использовавшуюся в войсках СС.

