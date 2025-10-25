Фаната ЦСКА арестовали за нацистское приветствие на матче В Москве болельщика ЦСКА арестовали на 13 суток за нацистское приветствие

В Москве арестован болельщик хоккейного клуба ЦСКА, который продемонстрировал запрещенное приветствие во время матча, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации источника, Нагатинский районный суд рассмотрел дело фигуранта по статье о пропаганде нацистской символики.

В материале говорится, что 22 октября в одном из Telegram-каналов с хоккейной тематикой появилось видео, где болельщик делает запрещенный жест, находясь на трибуне во время матча 20 октября. Автор публикации сопроводил видео резким комментарием о неуместности такого поведения в стране, победившей нацизм.

В суде обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что не знал о значении совершенного жеста. В результате рассмотрения дела болельщик был приговорен к 13 суткам административного ареста.

