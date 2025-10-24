Жительницу Белгорода оштрафовали за татуировку с нацисткой символикой Суд в Белгороде выписал штраф женщине за татуировку с нацисткой символикой

Октябрьский районный суд оштрафовал жительницу Белгорода за татуировку с «Зиг-руной», сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Женщину обвинили в демонстрации нацистских символов. Инцидент произошел после того, как участковый заметил у женщины на руке татуировку, которую опознал как «Зиг-руну», использовавшуюся в войсках СС.

В суде женщина заявила, что в 2017 году набила руну, которая, по ее мнению, означает «солнечную энергию и здоровье». Женщина не признала свою вину, назвала себя «гражданкой Советского союза» и сообщила, что «вправе делать со своим телом все, что захочет». Несмотря на доводы обвиняемой, суд признал ее виновной в нарушении и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Ранее в Белгороде арестовали 44-летнюю россиянку за оказание платных интимных услуг. Правонарушительницей оказалась жительница Новосибирска, которая приехала в регион полгода назад. Услуги она оказывала в съемной квартире, где жила сама. Внимание полиции привлекла ее татуировка в виде запрещенной символики, публичная демонстрация которой повлекла за собой административный протокол.