Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 13:04

Жительницу Белгорода оштрафовали за татуировку с нацисткой символикой

Суд в Белгороде выписал штраф женщине за татуировку с нацисткой символикой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд оштрафовал жительницу Белгорода за татуировку с «Зиг-руной», сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Женщину обвинили в демонстрации нацистских символов. Инцидент произошел после того, как участковый заметил у женщины на руке татуировку, которую опознал как «Зиг-руну», использовавшуюся в войсках СС.

В суде женщина заявила, что в 2017 году набила руну, которая, по ее мнению, означает «солнечную энергию и здоровье». Женщина не признала свою вину, назвала себя «гражданкой Советского союза» и сообщила, что «вправе делать со своим телом все, что захочет». Несмотря на доводы обвиняемой, суд признал ее виновной в нарушении и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Ранее в Белгороде арестовали 44-летнюю россиянку за оказание платных интимных услуг. Правонарушительницей оказалась жительница Новосибирска, которая приехала в регион полгода назад. Услуги она оказывала в съемной квартире, где жила сама. Внимание полиции привлекла ее татуировка в виде запрещенной символики, публичная демонстрация которой повлекла за собой административный протокол.

Белгород
нацизм
татуировки
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета
В Кремле объяснили заявление Путина об ошеломляющем ответе и Tomahawk
В Госдуме предположили, когда ключевая ставка снизится до 10%
Украинец подорвал вагон с пассажирами под Житомиром
Собачья будка, гараж, две теплицы: кадры дома Усольцевых в поселке Тартат
Военный аналитик раскрыл истинную цель наземной операции США в Венесуэле
Представитель Блиновской обратилась к суду с важной просьбой
В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.