10 октября 2025 в 16:46

Татуировка с «запрещенкой» сыграла злую шутку с проституткой из региона

В Белгороде арестовали 44-летнюю россиянку за оказание услуг интимного характера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полицейские в Белгороде арестовали 44-летнюю россиянку за оказание платных интимных услуг, информирует УМВД России по региону. Правонарушительницей оказалась жительница Новосибирска, которая приехала в регион полгода назад. Услуги она оказывала в съемной квартире, где жила сама.

Оперативники выяснили адрес, где работала россиянка. При этом у нее нашли татуировку в виде запрещенной символики, публичная демонстрация которой повлекла за собой административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ. В этой связи женщину могут поместить под арест сроком до 15 суток.

Россиянку доставили в отдел полиции. Против правонарушительницы также составлен материал по ст. 6.11 КоАП РФ о занятии проституцией.

Ранее полиция Пхукета задержала блогера Георгия Дзугкоева, который занялся сексом с проституткой в кузове движущегося по трассе автомобиля. В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, отметив, что не хотел унизить кого-то, а его видео призваны помогать.

