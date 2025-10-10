Татуировка с «запрещенкой» сыграла злую шутку с проституткой из региона В Белгороде арестовали 44-летнюю россиянку за оказание услуг интимного характера

Полицейские в Белгороде арестовали 44-летнюю россиянку за оказание платных интимных услуг, информирует УМВД России по региону. Правонарушительницей оказалась жительница Новосибирска, которая приехала в регион полгода назад. Услуги она оказывала в съемной квартире, где жила сама.

Оперативники выяснили адрес, где работала россиянка. При этом у нее нашли татуировку в виде запрещенной символики, публичная демонстрация которой повлекла за собой административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ. В этой связи женщину могут поместить под арест сроком до 15 суток.

Россиянку доставили в отдел полиции. Против правонарушительницы также составлен материал по ст. 6.11 КоАП РФ о занятии проституцией.

