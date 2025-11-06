ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде РИА Новости: бойцы 159-й бригады ВСУ отказываются воевать и сдаются в плен

Военнослужащие 159-й бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации агентства, в подразделении наблюдается катастрофическое падение дисциплины, а командир бригады пытается исправить ситуацию раздачей почетных грамот.

Как рассказали в структурах, бригада укомплектована военнослужащими, не желающими участвовать в боевых действиях, включая лиц с ограниченной годностью. Командир соединения, имеющий непогашенные судимости за мошенничество, организует многочасовые построения и привлекает к пропагандистской деятельности свою несовершеннолетнюю дочь, отметил источник.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает серьезный политический кризис. На это есть две причины — массовое бегство молодых украинцев за границу и растущее дезертирство в армии. По данным газеты, кадровый кризис создает для киевского руководства не только военную, но и сложную политическую дилемму.