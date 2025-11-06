Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 21:27

ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде

РИА Новости: бойцы 159-й бригады ВСУ отказываются воевать и сдаются в плен

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащие 159-й бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации агентства, в подразделении наблюдается катастрофическое падение дисциплины, а командир бригады пытается исправить ситуацию раздачей почетных грамот.

Как рассказали в структурах, бригада укомплектована военнослужащими, не желающими участвовать в боевых действиях, включая лиц с ограниченной годностью. Командир соединения, имеющий непогашенные судимости за мошенничество, организует многочасовые построения и привлекает к пропагандистской деятельности свою несовершеннолетнюю дочь, отметил источник.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает серьезный политический кризис. На это есть две причины — массовое бегство молодых украинцев за границу и растущее дезертирство в армии. По данным газеты, кадровый кризис создает для киевского руководства не только военную, но и сложную политическую дилемму.

ВСУ
Украина
бойцы
командиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
«Одни лишь щепки»: Кадыров отчитался об уничтожении вражеского укрепрайона
Сроки освобождения Купянска и Покровска: новости СВО вечером 6 ноября
Сербию поставили перед трудным выбором
«Витрина всей страны»: Рогов о новых регионах и настроениях украинцев
В России впервые возбудили дело за поиск экстремистского контента в Сети
Слуцкая рассказала, когда снова вернется на лед
В МИД России заявили о прекращении одного соглашения с Литвой
Суд решил судьбу созданного Ходорковским лицея
Стало известно, как Россия сделала планирующие бомбы высокоточными
МЧС предупредило петербуржцев о резком ухудшении погоды
Арестованного мэра Гюмри госпитализировали
«Ушел очень стремительно»: в Калининграде умер жираф-долгожитель
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.