06 ноября 2025 в 22:25

Минск отказался пропустить литовские фуры через границу

BNS: Белоруссия отказалась пропустить застрявшие литовские фуры через границу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск отклонил просьбу литовской стороны о пропуске грузовых автомобилей через пограничный пункт, передает агентство BNS. Власти Белоруссии не разрешили фурам вернуться в Литву через КПП «Шальчининкай».

Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай, однако Минск отказался пропустить наши машины, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Литва пока ищет решение, как вернуть из Белоруссии пять тысяч грузовых фур после закрытия совместной границы. По информации журналистов, при этом чиновница не собиралась аннулировать решение о блокировке пунктов пропуска.

До этого в Государственном таможенном комитете Белоруссии заявили: закрытие контрольно-пропускных пунктов на литовско-белорусской границе приведет к значительным финансовым потерям для литовских компаний. В ведомстве подчеркнули, что власти Литвы не в полной мере осознают негативные экономические последствия данного решения для своих предпринимателей.

Белоруссия
Литва
границы
фуры
