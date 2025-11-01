Президента Украины Владимира Зеленского ожидает серьезный политический кризис, предсказало британское издание The Telegraph. На это есть две причины — массовое бегство молодых украинцев за границу и растущее дезертирство в армии, говорится в статье.

По данным газеты, кадровый кризис создает для киевского руководства не только военную, но и сложную политическую дилемму. Отмечается, что сейчас призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, тогда как ранее планка была установлена на отметке 27 лет.

В Киеве заявляют, что это делается для «защиты будущего Украины». Но на деле украинские власти просто пытаются избежать резкой реакции родителей, которые пытаются спасти своих сыновей от уничтожения на фронтах, обратили внимание журналисты.

Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего, — подчеркнуло издание.

Исход молодежи не только ослабляет ВСУ, добавили авторы публикации. Он оказывает давление на европейских союзников Украины, лишая Киев каких-либо шансов на успех в противостоянии.

Ранее взятый в плен боец ВСУ Иван Бондаренко заявил, что украинские командиры отдают приказы открывать огонь на поражение по военнослужащим, которые самовольно оставили позиции. По его словам, такие ситуации происходят регулярно с применением минометов и дронов против дезертиров.