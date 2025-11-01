«Разрешил переставить»: отец сядет в тюрьму из-за совершенного сыном ДТП People: подросток в США устроил ДТП с четырьмя жертвами на машине отца

В США признали виновным в смертельной аварии 68-летнего Ричарда Фергюсона, пишет People. ДТП совершил его несовершеннолетний сын за рулем родительского автомобиля. Трагедия унесла жизни четырех человек, включая троих детей.

15-летний подросток, не имея прав, сел за руль машины своего отца. Мальчик проигнорировал красный свет, и на скорости около 125 км/ч врезался в автомобиль, за рулем которого была 50-летняя Тринидад Эрнандес.

Вместе с ней в салоне находились ее муж и трое внуков. В результате аварии женщина и ее 11-летняя внучка погибли на месте. Годовалый и девятилетний дети скончались в больнице. Мужчина получил тяжелые травмы, но выжил. Также стало известно, что родственник подростка вскоре оказались на месте ДТП, и попытались его оттуда увезти.

Фергюсон заявил на суде, что не разрешал сыну водить, а только попросил его переставить автомобиль. Однако присяжные сочли его виновным. Теперь пожилому американцу грозит суровое наказание — от 37 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Баку произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь азербайджанской певицы Влады Ахундовой. Известная публике по шоу «Голос» исполнительница скончалась на месте из-за полученных травм. Певица находилась в припаркованном автомобиле Toyota, когда в него на большой скорости врезался Hyundai.