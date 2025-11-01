Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 04:58

Стало известно, сколько опасных предметов нарушители не пронесли в суды РФ

Пристав Аристов: в 2025 году в суды пытались пронести 268 тыс. опасных предметов

Федеральная служба судебных приставов Федеральная служба судебных приставов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в течение 2025 года успешно пресекали попытки проноса в здания судов опасных предметов. Только за девять месяцев текущего года было выявлено и изъято более 268 тыс. единиц запрещенных предметов, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов в интервью информационному агентству ТАСС.

При осуществлении пропускного режима на охраняемых объектах нашими сотрудниками за девять месяцев текущего года выявлено более 268 тыс. единиц оружия, боеприпасов и иных запрещенных к проносу предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса, — указал Аристов.

Помимо этого, в 2025 году была зафиксирована тревожная статистика по сообщениям о минировании. Поступило почти 300 таких сигналов, касающихся более 1,6 тыс. охраняемых объектов судебной системы и территориальных отделов приставов.

Для обеспечения безопасности на всех охраняемых объектах принимаются повышенные меры антитеррористической защищенности. В перечень запрещенных к проносу предметов входят все виды оружия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, боеприпасы, наркотические средства и алкоголь. Статистика демонстрирует сохраняющуюся актуальность обеспечения строгого пропускного режима в судебных учреждениях страны.

Ранее в СП РФ выявили системные недостатки в процессе управления конфискованным имуществом, обращенным в государственный доход. Основной проблемой является недостаточно регламентированная передача активов от ФССП к Росимуществу.

