Стало известно, сколько опасных предметов нарушители не пронесли в суды РФ Пристав Аристов: в 2025 году в суды пытались пронести 268 тыс. опасных предметов

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в течение 2025 года успешно пресекали попытки проноса в здания судов опасных предметов. Только за девять месяцев текущего года было выявлено и изъято более 268 тыс. единиц запрещенных предметов, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов в интервью информационному агентству ТАСС.

При осуществлении пропускного режима на охраняемых объектах нашими сотрудниками за девять месяцев текущего года выявлено более 268 тыс. единиц оружия, боеприпасов и иных запрещенных к проносу предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса, — указал Аристов.

Помимо этого, в 2025 году была зафиксирована тревожная статистика по сообщениям о минировании. Поступило почти 300 таких сигналов, касающихся более 1,6 тыс. охраняемых объектов судебной системы и территориальных отделов приставов.

Для обеспечения безопасности на всех охраняемых объектах принимаются повышенные меры антитеррористической защищенности. В перечень запрещенных к проносу предметов входят все виды оружия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, боеприпасы, наркотические средства и алкоголь. Статистика демонстрирует сохраняющуюся актуальность обеспечения строгого пропускного режима в судебных учреждениях страны.

