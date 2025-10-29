В России придумали, что делать с изъятым у коррупционеров имуществом

Счетная палата России предложила внести поправки в закон о приватизации и снять ограничения на продажу недвижимости, относящейся к коррупционному имуществу, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на аудитора СП РФ Андрея Батуркина. Всего с 2011 года в доход государства перешло почти 9 тыс. таких объектов стоимостью свыше 113 млрд рублей. При этом не более 8% такого имущества вовлечено в хозяйственный оборот.

Эффективно работать с коррупционным имуществом мешают бюрократические сложности, отметили в СП РФ. Например, нет отлаженной процедуры передачи объектов от судебных приставов Росимуществу. В результате иногда принимают несуществующую недвижимость, а в это время растет срок вовлечения имущества в оборот.

Помимо этого, из-за отсутствия в Росимуществе стандартизированной процедуры приема и регистрации коррупционных активов существует вероятность их утери на этапе перевода в казну. Усложняют ситуацию и долгие сроки госрегистрации права собственности на имущество — в среднем от полутора до двух лет.

Ранее в СП РФ выявили системные недостатки в процессе управления конфискованным имуществом, обращенным в государственный доход. Основной проблемой является недостаточно регламентированная передача активов от ФССП к Росимуществу.