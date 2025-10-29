Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:22

В России придумали, что делать с изъятым у коррупционеров имуществом

Счетная палата призвала снять ограничения на продажу коррупционного имущества

Табличка на здании Счетной палаты РФ Табличка на здании Счетной палаты РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счетная палата России предложила внести поправки в закон о приватизации и снять ограничения на продажу недвижимости, относящейся к коррупционному имуществу, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на аудитора СП РФ Андрея Батуркина. Всего с 2011 года в доход государства перешло почти 9 тыс. таких объектов стоимостью свыше 113 млрд рублей. При этом не более 8% такого имущества вовлечено в хозяйственный оборот.

Эффективно работать с коррупционным имуществом мешают бюрократические сложности, отметили в СП РФ. Например, нет отлаженной процедуры передачи объектов от судебных приставов Росимуществу. В результате иногда принимают несуществующую недвижимость, а в это время растет срок вовлечения имущества в оборот.

Помимо этого, из-за отсутствия в Росимуществе стандартизированной процедуры приема и регистрации коррупционных активов существует вероятность их утери на этапе перевода в казну. Усложняют ситуацию и долгие сроки госрегистрации права собственности на имущество — в среднем от полутора до двух лет.

Ранее в СП РФ выявили системные недостатки в процессе управления конфискованным имуществом, обращенным в государственный доход. Основной проблемой является недостаточно регламентированная передача активов от ФССП к Росимуществу.

коррупция
имущество
недвижимость
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды
Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.