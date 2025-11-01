Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:21

Грабители «обчистили» квартиру ювелира на 18 млн рублей

Грабители вынесли из квартиры московского ювелира ценности на 18 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, совершили масштабное ограбление квартиры ювелира в центре Москвы. В ходе преступления, произошедшего в июне 2015 года, злоумышленники похитили ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму свыше 18 млн рублей, пишет РИА Новости.

Столичный суд вынес приговор всем участникам преступной группы, назначив наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет. В отношении гражданина Румынии судебное разбирательство проводилось заочно, поскольку осужденный скрылся за пределы Российской Федерации и объявлен в международный розыск.

После совершения преступления грабители встретились в подмосковных Мытищах для распределения похищенного. Трагическим последствием нападения стала гибель пожилой матери владельца квартиры, находившейся в жилище во время ограбления.

Похитили: изделия из драгоценных металлов и камней: серьги золотые из красного золота с овальными сапфирами, обрамленные россыпью алмазов; гарнитур (серьги и кольцо из красного золота) с овальными сапфирами с россыпью алмазов; кольцо из белого золота с квадратным топазом 20 карат и четыре бриллианта по углам… статуэтка Фаберже из красного золота, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что граждане Румынии и Молдавии, обвиняемые в ограблении московского ювелира в 2015 году, сбежали на Украину через Белоруссию. Двое других фигурантов отправились отдыхать в Сочи, где и были задержаны.

ограбления
Москва
драгоценности
приговоры
