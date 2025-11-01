Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 07:19

Граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину после ограбления ювелира в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Граждане Румынии и Молдавии, обвиняемые в ограблении московского ювелира в 2015 году, сбежали на Украину через Белоруссию, говорится в материалах уголовного дела. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, двое других фигурантов отправились отдыхать в Сочи, где и были задержаны.

Согласно документам, четверо преступников в июне 2015 года ограбили квартиру ювелира в центре Москвы, в ходе нападения погибла его пожилая мать, находившаяся дома. Гражданин Молдавии, узнав о розыске, сбежал через Белоруссию на Украину вместе с румыном.

[Злоумышленник] Скрылся с территории Российской Федерации через территорию Белоруссии на Украину, далее информации о его месте положения получить не смогли, так как Украина не сотрудничает с правоохранительными органами Российской Федерации, — сказано в документах.

Тем временем двое других соучастников были задержаны в Сочи, куда уехали отдыхать на автомобиле. Московский суд приговорил всех фигурантов к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы, при этом дело в отношении гражданина Румынии рассматривалось заочно. Гражданин Молдавии был задержан спустя два года после преступления.

Ранее сообщалось, что актер Вячеслав Воскресенский, исполнивший главную роль в фильме «Финист — Ясный сокол», стал жертвой ограбления в Свердловской области. Инцидент произошел в Красноуральске, где неизвестные проникли в жилище артиста и похитили имущество.

