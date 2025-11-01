Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 07:53

Россиянам объяснили, как работают мошенники на сайтах знакомств

Сенатор Шейкин: мошенничество на сайтах знакомств стало отлаженной схемой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенничество на сайтах знакомств, когда аферисты общаются со своими жертвами от лица девушек, чтобы затем выманить деньги, — это не случайные эпизоды обмана, а давно отлаженные схемы, опирающиеся на манипуляции, сообщил заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По словам сенатора, которые приводит ТАСС, злоумышленники подстраиваются под любой город, обстоятельства и характер человека.

Важно понимать, что это не случайные эпизоды, а отлаженные схемы, построенные на манипуляции доверием. Мошенники профессионально изучают поведение пользователей в интернете и подстраиваются под любые обстоятельства, будь то крупный мегаполис или небольшой город, — рассказал Шейкин.

Чтобы не стать жертвой обмана, поделился он, нужно соблюдать несколько правил: не переводить деньги незнакомым людям, даже если переписка с ними долгая и искренняя, не переходить по присланным от них ссылкам, не устанавливать приложений по их просьбе и проверять реквизиты в официальных источниках. Сенатор подчеркнул, что главная защита от мошенников — это внимательность и осторожность пользователя.

Ранее сообщалось, что ко Дню народного единства мошенники запустили масштабную схему с фейковыми выплатами. Специалисты зафиксировали более 300 фишинговых сайтов, которые предлагают россиянам получить несуществующие дивиденды от продажи нефти и газа.

