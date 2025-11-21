В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей

Уголовное дело возбудили в Севастополе после получения телефонными мошенниками 50 млн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения УФСБ РФ. Правоохранители задержали жителя Самарской области, который мог быть подельником аферистов.

Сумма причиненного гражданам РФ ущерба превышает 50 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Как пояснили в УФСБ, задержанный арендовал в Севастополе квартиры для размещения абонентских терминалов. Они использовались для совершения звонков россиянам. Мужчина обеспечивал работу терминалов, закупал сим-карты. За эти действия в качестве максимального наказания ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники все чаще звонят одному абоненту по очереди с разных номеров, якобы из государственных организаций и компаний. Если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических вызовов, то сейчас — 20%.

До этого стало известно, что аферисты все чаще выдают себя за бухгалтеров или работников налоговой, чтобы обмануть людей. Они могут завести дубликат сим-карты реального сотрудника и использовать его для связи.