Названа любимая схема телефонных мошенников

Телефонные мошенники все чаще звонят одному абоненту по очереди с разных номеров, якобы из государственных организаций и компаний, рассказали РИА Новости в МТС. Если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических вызовов, то сейчас — 20%.

МТС… выявила ключевой тренд в сфере телефонного мошенничества в 2025 году — стремительный рост сложных мошеннических схем, предполагающих два и более поочередных звонка одному абоненту. По данным сервиса «Защитник», если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических звонков, то к октябрю их доля удвоилась и достигла 20%, — сообщили в компании.

Ранее в управлении по борьбе с противоправным использованием информационных технологий МВД РФ сообщили, что организаторы мошеннических схем заставляют исполнителей создавать поддельные профили на платформах для знакомств. Эти аккаунты используются для заманивания жертв в офлайн-ловушки или для кражи их банковских данных.

До этого сообщалось, что мошенники все чаще выдают себя за бухгалтеров или работников налоговой, чтобы обмануть людей. Они могут завести дубликат сим-карты реального сотрудника и использовать его для связи.