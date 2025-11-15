Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 11:44

Названа любимая схема телефонных мошенников

МТС: телефонные мошенники звонят одному абоненту по два раза с разных номеров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телефонные мошенники все чаще звонят одному абоненту по очереди с разных номеров, якобы из государственных организаций и компаний, рассказали РИА Новости в МТС. Если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических вызовов, то сейчас — 20%.

МТС… выявила ключевой тренд в сфере телефонного мошенничества в 2025 году — стремительный рост сложных мошеннических схем, предполагающих два и более поочередных звонка одному абоненту. По данным сервиса «Защитник», если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических звонков, то к октябрю их доля удвоилась и достигла 20%, — сообщили в компании.

Ранее в управлении по борьбе с противоправным использованием информационных технологий МВД РФ сообщили, что организаторы мошеннических схем заставляют исполнителей создавать поддельные профили на платформах для знакомств. Эти аккаунты используются для заманивания жертв в офлайн-ловушки или для кражи их банковских данных.

До этого сообщалось, что мошенники все чаще выдают себя за бухгалтеров или работников налоговой, чтобы обмануть людей. Они могут завести дубликат сим-карты реального сотрудника и использовать его для связи.

Россия
мошенники
звонки
МТС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это произойдет скоро»: Трамп понадеялся на разрешение одного конфликта
Россиянам рассказали, рухнут ли цены на квартиры после окончания СВО
Бывшего российского министра-взяточника отправили в СИЗО
Первый беспилотный трамвай в Москве показал неожиданный результат
«Ретроградная политика»: в России раскритиковали Запад из-за одного нюанса
В Apple может смениться руководство
Мигрант пробрался к петербургскому студенту в квартиру и ограбил его
«Кошелек» Зеленского сбежал с Украины на вип-такси
Вице-президент США едва не погиб в ДТП по вине полицейских
Астраханская шурпа: рецепт, перед которым невозможно устоять
Российские войска нанесли удар по тайному объекту ВСУ у Часова Яра
Раскрыты потери ВСУ после «адских» суток в зоне СВО
Раскрыт срок хранения красной икры в холодильнике
Москва проснулась под первым снегом: атмосферные кадры первых следов зимы
Наступление ВС РФ на Покровск 15 ноября: финальная битва, надежды для ВСУ
Средства ПВО уничтожили за сутки 247 дронов самолетного типа ВСУ
Аэродром ВСУ оказался в щепках после мощного удара ВС России
Крупнейший в мире бомбардировщик заметили в небе над Литвой
Наступление ВС РФ на Харьков 15 ноября: сгоревшая колонна, ад в Купянске
ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта в ДНР
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.