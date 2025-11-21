Международный муниципальный форум стран БРИКС
Следователи раскрыли громкое двойное убийство в центре Москвы

Убившего женщину и ее малолетнюю дочь в 2015 году иностранца поймали в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Следователи раскрыли громкое двойное убийство женщины и ее малолетней дочери, произошедшее в центре Москвы в 2015 году, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, подозреваемым оказался иностранец, недавно нарушивший миграционное законодательство. Сам он уже сознался в содеянном.

С фигурантом, который впоследствии вернулся в РФ и проживал в Костромской области, проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил следствию, что действовал из корыстных побуждений, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канал SHOT, убийца имеет гражданство Молдавии. У иностранца среднее образование, он работает инженером по контролю качества.

Ранее появилась информация, что у девятилетнего сына Дмитрия Артамошина, обвиняемого в похищениях и убийствах нянь в Подмосковье, не выявили наркотиков. Одна из пострадавших утверждала, что мужчина якобы заставлял ребенка употреблять запрещенные вещества.

