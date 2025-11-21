Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие Вице-премьер Италии допустил, что Украине не понадобится оружие из-за плана США

Украине может больше не понадобиться новое оружие, такое мнение в эфире Radio24 высказал вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Таким образом он ответил на вопрос о продолжении военных поставок в 2026 году. Сальвини объяснил свое высказывание разработкой США плана по урегулированию конфликта. Он также выразил уверенность, что окончательное решение должна принимать не Европа, а сама Украина.

Я рассчитываю, что не будет необходимости говорить о новом оружии, потому что конфликт прекратится, — сказал вице-премьер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в официальном письме. По словам главы правительства, он отказался предоставить Украине дополнительную финансовую помощь на €135 млрд.

Вместе с этим Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что инициатива президента США Дональда Трампа вызывает большие ожидания. По его мнению, если хозяин Белого дома поставил перед собой цель завершить конфликт, он ее достигнет.