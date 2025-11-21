Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:53

Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»

Песков: продвижения в переговорах между Россией и США по раздражителям почти нет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Продвижения в переговорах между Россией и США по ключевым раздражителям почти нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, позиции сторон по-прежнему расходятся, из-за чего договориться по самым сложным темам не получается, передает РИА Новости.

Продвинуться не очень-то удалось по раздражителям. Продвижения практически никакого нет,отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков пояснил, что отсутствие прогресса связано с позицией Вашингтона. Американская сторона хочет обсуждать острые вопросы только после того, как прояснится ситуация вокруг Украины, подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц допустил введение дополнительных санкций против России. Он уточнил, что новые ограничения могут быть применены, если боевые действия на Украине продолжатся.

Посол РФ в США Александр Дарчиев между тем заявил, что Госдеп уклоняется от обсуждения возможности возобновить прямое авиасообщение между странами. Дипломат отметил, что прогресс в устранении причин «ненормальности» в двусторонних отношениях, которые мешают подлинной нормализации, фактически встал.

Кремль
Украина
США
переговоры
Россия
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финконсультант дал советы, как сэкономить на покупке рыбы
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.