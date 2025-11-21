Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям» Песков: продвижения в переговорах между Россией и США по раздражителям почти нет

Продвижения в переговорах между Россией и США по ключевым раздражителям почти нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, позиции сторон по-прежнему расходятся, из-за чего договориться по самым сложным темам не получается, передает РИА Новости.

Продвинуться не очень-то удалось по раздражителям. Продвижения практически никакого нет, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков пояснил, что отсутствие прогресса связано с позицией Вашингтона. Американская сторона хочет обсуждать острые вопросы только после того, как прояснится ситуация вокруг Украины, подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц допустил введение дополнительных санкций против России. Он уточнил, что новые ограничения могут быть применены, если боевые действия на Украине продолжатся.

Посол РФ в США Александр Дарчиев между тем заявил, что Госдеп уклоняется от обсуждения возможности возобновить прямое авиасообщение между странами. Дипломат отметил, что прогресс в устранении причин «ненормальности» в двусторонних отношениях, которые мешают подлинной нормализации, фактически встал.