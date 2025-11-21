Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 15:11

Появились фото сгоревшего дотла в Петербурге Rolls-Royce

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Появились фотографии сгоревшего в Санкт-Петербурге автомобиля Rolls-Royce, принадлежащего российской и голливудской актрисе Софье Аржаковской, известной под псевдонимом Софья Ская. По информации Telegram-канала «112», люксовая машина выгорела практически дотла.

На кадрах видно, что у авто разбито боковое стекло, которое, возможно повредил злоумышленник. Rolls-Royce при этом стоит на закрытой парковке. Перед инцидентом на машину 18 раз был наложен судебный арест, а совокупные штрафы, пени и налоги по последним данным ГИБДД составили 421 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что у машины загорелся моторный отсек и салон. Спасателям удалось потушить автомобиль только через час. Аржаковская подтвердила эти сведения и отметила, что Rolls-Royce могли поджечь. По ее словам, авто данной марки не может «коротнуть» без ключа зажигания.

До этого подросток сжег патрульный автомобиль в Петербурге, после чего был задержан полицией. Инцидент случился на парковке отдела Госавтоинспекции на набережной Обводного канала. 15-летний злоумышленник — гражданин Узбекистана — действовал по наводке кураторов, с которыми общался в мессенджере.

