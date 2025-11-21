Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:46

Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США

Песков заявил, что Россия и США не прекращали контакты

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Российская и американская стороны по-прежнему сохраняют связь, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва и Вашингтон никогда не прекращали контакты.

Контакты наши (России и США. — NEWS.ru) не прекращаются, и мы их никогда не прекращали, — сказал Песков.

Вместе с этим представитель Кремля отметил, что у США есть свои идеи по возможному мирному плану по Украине. Москва и Вашингтон пока не приступили к их содержательному обсуждению.

Песков также заявил, что российские власти не намерены вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине в «мегафонном режиме». По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы диалог увенчался успехом.

Представитель Кремля констатировал, что по мере потери Украиной территорий пространство для свободы принятия решений президентом Владимиром Зеленским сокращается все больше. Кроме того, он назвал бессмысленным и опасным отказ Киева от мирного урегулирования и продолжение боевых действий.

