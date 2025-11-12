Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 15:28

В Госдуме объяснили причины возникновения коррупционного скандала в Киеве

Депутат Чепа заявил, что НАБУ следит за Зеленским по указке Запада

Национальное антикоррупционное бюро Украины следит за президентом Владимиром Зеленским по указке Запада, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп понимает, что значительная часть полученных Киевом средств была украдена украинским лидером и чиновниками из Вашингтона.

Украине были переданы колоссальные деньги, и Трамп понимает, что значительная часть из них разворована не только Киевом, но и тем же Вашингтоном, то есть коррупция развернута в международных размерах. Это интересно американским спецслужбам, поэтому НАБУ довольно длительное время работает по Зеленскому, — заявил Чепа.

Депутат отметил, что Трамп заметил растраты переданных украинскому лидеру средств для помощи стране и ее гражданам. По его мнению, Запад вернет все украденные Зеленским и его соратниками деньги.

Когда Трамп пришел к власти, то при его первой встрече с Зеленским произошло недопонимание в цифрах. Разница оказалась большой. Сейчас Запад пытается вернуть эти деньги и будет трясти всех этих бизнесменов. Будущее Зеленского печальное, а деньги, которые он наворовал, все равно заберут, — заключил Чепа.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что массовые задержания на Украине сигнализируют о скором закате эпохи правления Зеленского. По его словам, украинский лидер не сумел взять под контроль НАБУ, поэтому не сможет замять скандал.

