В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине

Массовые задержания на Украине сигнализируют о скором закате эпохи президента Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, украинский лидер не сумел взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро, поэтому не сможет замять скандал.

Хочется прокомментировать ряд громких задержаний на Украине цитатой из «12 стульев»: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Зеленский не успел в привычном ему стиле физически зачистить свое коррупционное окружение и подмять под себя НАБУ, по сути, являющееся эффективным западным инструментом, осуществляющим контроль за своим ставленником. Мы наблюдаем закат кровавой эпохи тирана, который вынужден будет повторить судьбу всех клятвопреступников, спасаться бегством, ища на Западе обещанное ему убежище, — высказался Шеремет.

Депутат подчеркнул, что только так Зеленскому удастся избежать суда от украинского народа, который чувствует себя преданным. По словам парламентария, у президента Украины осталось мало времени.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности. По его словам, коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность.