Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:18

В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине

Депутат Шеремет: задержания на Украине означают закат эпохи Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовые задержания на Украине сигнализируют о скором закате эпохи президента Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, украинский лидер не сумел взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро, поэтому не сможет замять скандал.

Хочется прокомментировать ряд громких задержаний на Украине цитатой из «12 стульев»: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Зеленский не успел в привычном ему стиле физически зачистить свое коррупционное окружение и подмять под себя НАБУ, по сути, являющееся эффективным западным инструментом, осуществляющим контроль за своим ставленником. Мы наблюдаем закат кровавой эпохи тирана, который вынужден будет повторить судьбу всех клятвопреступников, спасаться бегством, ища на Западе обещанное ему убежище, — высказался Шеремет.

Депутат подчеркнул, что только так Зеленскому удастся избежать суда от украинского народа, который чувствует себя преданным. По словам парламентария, у президента Украины осталось мало времени.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности. По его словам, коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность.

Владимир Зеленский
НАБУ
Украина
президенты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестович предрек Зеленскому политическую катастрофу
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.