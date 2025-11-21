В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям

У США есть свои идеи по возможному мирному плану по Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Вашингтон пока не приступили к их содержательному обсуждению, передает ТАСС.

Есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что Россия сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже. Представитель Кремля, комментируя новый американский план из 28 пунктов, подчеркнул, что российская позиция по мирному урегулированию остается неизменной.

До этого сообщалось, что во время переговоров с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом президент Украины Владимир Зеленский занял более уступчивую позицию по переговорам, подчеркнув, что главная задача — совместными усилиями сделать мир возможным. Дрисколл отметил, что если некоторые части плана не устраивают стороны, то будет предпринята попытка найти компромисс.