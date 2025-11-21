Картофель, пропитанный соками кролика, — стоит попробовать

Кролик, приготовленный вместе с картофелем и пряными травами, — отличный вариант сытного и легкого блюда. Мясо получается мягким и нежным, а картофель пропитывается соками и ароматами. Для основы используют 1 тушку кролика, 700–800 г картофеля, 4 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. тимьяна, 1 ч. л. розмарина, соль и перец.

Кролика нарезают крупными кусками, натирают солью, перцем и смесью розмарина с тимьяном. Картофель режут дольками, смешивают с маслом, измельченным чесноком и щепоткой соли. В форму для запекания выкладывают картофель, сверху — кусочки кролика, слегка поливают маслом и добавляют немного воды на дно формы, чтобы во время запекания образовался мягкий пар.

Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку на 1,5 часа при 180 градусах. За 20 минут до готовности фольгу снимают, чтобы поверхность мяса подрумянилась, а картофель стал золотистым. Кролик с картофелем и пряными травами получается выразительным по вкусу и отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

