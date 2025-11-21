Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:28

Песков раскрыл положение Зеленского

Песков: утрата территорий сокращает у Зеленского свободу принятия решений

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Утрата территорий сокращает у президента Украины Владимира Зеленского свободу принятия решений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, сейчас подходящее время для принятия ответственных решений, позднее возможности будут ограничены, передает ТАСС.

Лучше договариваться и делать это сейчас. Делать это именно сейчас, не потом. Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил, — заключил Песков.

Ранее Песков заявил об отсутствии информации о согласии Зеленского на переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва пока не получала соответствующих сигналов от украинской стороны.

До этого Песков констатировал, что европейские страны все чаще теряют сдержанность в подходах к России. Так он отреагировал на призыв главы Airbus Рене Обермана о размещении тактического ядерного оружия в ЕС. Пресс-секретарь назвал подобные заявления провокационными и способствующими эскалации напряженности.

Дмитрий Песков
Владимир Зеленский
Украина
территории
