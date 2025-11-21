Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Ценой предательства»: экс-депутат Рады о подписании Зеленским плана Трампа

Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский не подпишет план Трампа до конца года

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли подпишет мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта до конца 2025 года, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, такой шаг будет означать «политическое самоубийство» для Зеленского на фоне обвинений в коррупции.

Зеленский не подпишет мирный план Трампа до конца года. Это похоронит его политическую карьеру на фоне коррупционного скандала. Все будут это воспринимать как попытку Зеленского решить личный коррупционный вопрос ценой предательства Украины. Все называют этот договор планом капитуляции. Он откажется подписывать его, бросив вызов сильным мира сего в лице Трампа, Джей Ди Вэнса (вице-президент США. — NEWS.ru) и Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru), которых считают авторами мирного плана. Он покажет украинцам, что не собирается торговать интересами страны в угоду какой-то конъюнктуре, — высказался Килинкаров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Зеленский вряд ли подпишет мирный план Трампа по урегулированию конфликта до 27 ноября. По его словам, реализация документа может быть осуществлена быстро, но только при условии давления на Киев.

