В Кремле раскрыли, как Путин охарактеризовал киевское руководство

Слова президента России Владимира Путина, назвавшего политическое руководство Украины преступной группировкой, являются квалификацией Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такую оценку российский лидер дал в ответ на слова начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, что политическое руководство Украины не дает приказов о сдаче в плен тех, кто оказался в «мешке» и «котле».

Обращу ваше внимание на определение руководства киевского режима, которое вчера дал Путин. <...> В ходе своего выступления он реагировал на слова начальника Генштаба России. <...> Комментируя это, глава государства и верховный главнокомандующий дал квалификацию киевского режима и руководства киевского режима, — уточнил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что украинское руководство не заботится о судьбе своего народа и солдат, сосредоточившись на личном обогащении. Президент напомнил о расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины, выявившего факты масштабной коррупции среди бывших министров и бизнесменов страны.