«На золотом горшке»: Путин высказался об украинских властях Путин: власти Украины вряд ли думают о судьбе простых солдат

Украинское руководство не заботится о судьбе своего народа и солдат, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, оно занято тем, что «сидит на золотом горшке», передает ТАСС.

Сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, — заметил российский лидер.

Он напомнил, что власти Украины провели расследование Национального антикоррупционного бюро Украины. Оно выявило факт масштабной коррупции среди украинских экс-министров и бизнесменов.

Ранее Путин сообщил, что политическое руководство Украины с начала весны 2024 года — это преступная группировка. Он указал, она узурпировала власть с целью обогащения.

До этого президент России заявил: российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, он также потребовал доклада о ситуации на Краматорско-Дружковском направлении.

Также Путин провел совещание с военным руководством в ходе рабочей поездки в командный пункт группировки «Запад» ВС РФ. Он обозначил главную задачу для России — безусловное достижение всех целей специальной военной операции.