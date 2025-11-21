Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:41

Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер

Музкритик Бабичев: большие штрафы в райдере могут повлиять на репутацию Шнурова

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Крупные штрафы в райдере способны негативно отразиться на репутации певца Сергея Шнурова, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, предполагаемые требования артиста, опубликованные СМИ, стирают его образ человека, лишенного пафоса.

Системы штрафов есть у всех артистов. Но, как правило, они также в райдерах прописаны и не достигают сумм в $5–10 тыс. (400–800 тыс. рублей. — NEWS.ru). И не выписываются за такие банальные вещи, как селфи с артистом или кейтеринг неподобающего уровня. Мне кажется, в систему неустоек вписали все, что только можно. И суммы, конечно, гигантские, если они правдивы. Лишняя головная боль для любого организатора, для любого промоутера. Сто раз задумаешься по поводу того, приглашать ли «Ленинград» к себе на мероприятие, и чем это в конце концов обернется. Шнуров, конечно, может устанавливать такие требования, но, на мой взгляд, это отдаляет его от народа, — высказался Бабичев.

Он добавил, что Шнуров привлекает внимание публики своей простотой и непосредственностью. Однако, по мнению Бабичева, когда руки доходят до опубликованной информации о предполагаемом райдере артиста, все эти черты совершенно исчезают.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Шнуров стал самым дорогим исполнителем на новогодних концертах. По данным источника, выступление группы «Ленинград» в течение 45 минут обходится организаторам в 27 млн рублей.

