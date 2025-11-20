В России могут запретить депортацию иностранцев — участников СВО В ГД внесли проект о запрете на депортацию иностранцев, защищавших Россию

Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на депортацию из России иностранцев, участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ. Кроме того, таким иностранцам не смогут отказать в получении разрешения на временное пребывание, вида на жительство или разрешения на работу.

Предлагается ограничить административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и участвовавших в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке.

Ранее в Рязанской области завершена процедура административного выдворения шести иностранных граждан, отбывших уголовное наказание за совершение различных преступлений. Согласно информации управления МВД по региону, особое внимание привлек случай одного из мигрантов, наказанного за преступление сексуального характера против ребенка.

До этого гражданин Украины, отбывший наказание в российской колонии, обратился с просьбой не депортировать его на родину. Мужчина опасается призыва в Вооруженные силы Украины и возможных пыток.