Преследовавшего детей мигранта депортировали из России МВД по Рязанской области: мигранта-педофила выдворили из РФ после срока в тюрьме

В Рязанской области завершена процедура административного выдворения шести иностранных граждан, отбывших уголовное наказание за совершение различных преступлений. Согласно информации управления МВД по региону, особое внимание привлек случай одного из мигрантов, наказанного за преступление сексуального характера против ребенка.

После истечения сроков наказания пребывание данных лиц в России было сочтено нежелательным. Поэтому мигрантов водворили в ЦВСИГ УМВД, где они ожидали очереди на депортацию, — рассказали в полиции.

Все мигранты принудительно покинули территорию Российской Федерации после завершения сроков заключения. Среди депортированных — граждане стран Средней Азии и один уроженец государства Восточной Европы.

Депортация осуществлена через международный аэропорт Домодедово в Москве, где иностранные граждане под конвоем правоохранителей отправились рейсами в страны исхода. Как уточнили в правоохранительных органах, иностранцы были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, включая кражу, грабеж и разбой.

Ранее в московском аэропорту задержали религиозного деятеля из Дагестана Ахмада Батлухского. Подозреваемого отправили в Махачкалу для расследования уголовного дела о клевете.