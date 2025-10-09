Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 05:53

Подлежащий выдворению украинец попросил оставить его в РФ

Подлежащий выдворению из РФ украинец заявил, что боится пыток и смерти в ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Гражданин Украины, отбывший наказание в российской колонии, обратился с просьбой не депортировать его на родину. Мужчина опасается призыва в Вооруженные силы Украины и возможных пыток, пишет РИА Новости

Согласно судебным материалам, украинский гражданин был осужден в 2019 году Чертановским судом Москвы на воссемь лет колонии по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы. После освобождения его должны были депортировать, однако из-за отсутствия взаимодействия между странами он продолжительное время находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Ивановской области.

Мужчина пытался получить временное убежище в России, но получил официальный отказ. В настоящее время его пребывание в центре временного содержания продлено на три месяца. В ходе судебного заседания он подробно изложил причины своего беспокойства относительно возвращения на Украину.

Возвращение на Родину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ, преследования, пытки, смерть, — уверен мужчина.

Ранее власти Польши приняли решение о депортации гражданина Украины, который запустил беспилотный летательный аппарат над дворцом Бельведер в Варшаве. Это здание является одной из официальных резиденций президента страны.

Подлежащий выдворению украинец попросил оставить его в РФ
