Поляки депортируют украинца за запуск дрона у резиденции президента

Власти Польши приняли решение о депортации гражданина Украины, который запустил беспилотный летательный аппарат над дворцом Бельведер в Варшаве, сообщает местная радиостанция RMF 24. Это здание является одной из официальных резиденций президента страны. Прокуратура уже направила в Пограничную службу официальное ходатайство о выдворении 21-летнего мужчины с территории республики.

Гражданину Украины, пилотировавшему дрон над резиденцией президента и правительственными зданиями в Варшаве, предъявлены обвинения в нарушении Закона об авиации, — говорится в материале.

Ранее представитель варшавской полиции заявил, что гражданин Украины и гражданка Белоруссии были задержаны за полет беспилотного летательного аппарата над резиденцией президента Польши. Правоохранительные органы провели проверку их документов и установили личности.

До этого польские офицеры из Службы государственной охраны нейтрализовали неизвестный беспилотный летательный аппарат. Дрон был обнаружен в воздушном пространстве над зданиями правительства на улице Парковой, а также над президентским дворцом Бельведер.