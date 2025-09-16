Раскрыты личности задержанных за полет дрона в Польше В Польше задержали граждан Белоруссии и Украины из-за полета БПЛА

Гражданин Украины и гражданка Белоруссии были задержаны за полет беспилотного летательного аппарата над резиденцией президента Польши, сообщил представитель варшавской полиции в разговоре с РИА Новости. Правоохранители уже проверили их документы.

После проверки документов и установления личностей оказалось, что речь идет о гражданине Украины 21 года и гражданке Белоруссии 17 лет, — рассказал собеседник агентства.

Ранее польские офицеры из Службы государственной охраны нейтрализовали неизвестный беспилотный летательный аппарат. Дрон был замечен в воздушном пространстве над зданиями правительства на улице Парковой, а также над президентским дворцом Бельведер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград заявил, что республика не имеет отношения к беспилотникам, которые залетают в Литву и Польшу. Он подчеркнул, что Минск в подобных случаях «не воет», как его соседи, а «спокойно реагирует по соответствующим линиям».

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что агрессивная позиция Польши в отношении России и Белоруссии является следствием катастрофической ситуации на Западе. По ее словам, именно это объясняет подобные действия польской стороны.