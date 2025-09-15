Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 22:12

Над зданием правительства Польши сбили дрон

Туск: над зданием правительства и дворцом президента Польши сбили БПЛА

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Польские офицеры из Службы государственной охраны осуществили нейтрализацию неизвестного дрона, сообщил в социальной сети Х премьер-министр страны Дональд Туск. Он был замечен в воздушном пространстве над зданиями правительства на улице Парковой, а также над президентским дворцом Бельведер.

Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует обстоятельства инцидента, — написал политик.

Информацию о задержании подтвердила и официальный представитель МВД Польши Каролина Галецкая в комментарии изданию Interia. Представитель Службы государственной охраны полковник Богуслав Пиурковский сообщил, что преступники были задержаны «с поличным». При этом угроз объектам не было.

Ранее представитель МИД Мария Захарова отметила, что агрессивная позиция Польши в отношении России и Белоруссии является следствием катастрофической ситуации на Западе. По ее словам, именно из-за своего положения в западных странах симулируют «агрессию» Востока.

Также испанские журналисты сообщили, что ответ НАТО на инцидент с беспилотниками в Польше был «разочаровывающим». Авторы указали на его низкую эффективность и непропорционально высокую стоимость.

