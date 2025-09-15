Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 14:46

В Европе назвали разочаровывающим ответ Польши на инцидент с дронами

El Mundo: ответ Польши на инцидент с дронами был разочаровывающим

F-35 F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ответ НАТО на инцидент с беспилотниками в Польше был «разочаровывающим», сказано в материале испанской газеты El Mundo. Авторы материала указали на его низкую эффективность и непропорционально высокую стоимость.

Как отмечает издание, Альянсу и польским силам ПВО не удалось сбить даже четверти воздушных целей. Единственным эффективным, но крайне дорогостоящим решением стал перехват дронов истребителями F-35 с применением ракет AIM-120 Amraam стоимостью около €1 млн (более 99 млн рублей), сказано в материале.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что из 19 беспилотников лишь четыре были уничтожены этими ракетами. Таким образом, как подчеркивает El Mundo, для перехвата дронов, стоимость которых в 100 раз ниже, Альянс использовал высокотехнологичное и дорогое вооружение, что ставит под вопрос экономическую и оперативную целесообразность такой защиты.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша проиграла Белоруссии в глазах собственных граждан в вопросе свободного передвижения. Дипломат высказала это мнение в связи с решением Варшавы закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок.

