Ответ НАТО на инцидент с беспилотниками в Польше был «разочаровывающим», сказано в материале испанской газеты El Mundo. Авторы материала указали на его низкую эффективность и непропорционально высокую стоимость.

Как отмечает издание, Альянсу и польским силам ПВО не удалось сбить даже четверти воздушных целей. Единственным эффективным, но крайне дорогостоящим решением стал перехват дронов истребителями F-35 с применением ракет AIM-120 Amraam стоимостью около €1 млн (более 99 млн рублей), сказано в материале.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что из 19 беспилотников лишь четыре были уничтожены этими ракетами. Таким образом, как подчеркивает El Mundo, для перехвата дронов, стоимость которых в 100 раз ниже, Альянс использовал высокотехнологичное и дорогое вооружение, что ставит под вопрос экономическую и оперативную целесообразность такой защиты.

