Польша проиграла Белоруссии в глазах собственных граждан в вопросе свободного передвижения, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Свое мнение дипломат высказала в связи с решением Варшавы закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок.

Она отметила, что прилетела в Белоруссию на несколько дней год назад. Дипломат поехала на машине в Хатынь, Брест и другие белорусские города, встретив много польских автомобилей и поляков. Им Минск «никогда никаких препон в посещении Республики Беларусь не ставил», уточнила Захарова.

Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы. Проиграв сравнение своей «демократии» с придуманным «кровавым тоталитаризмом», польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот «либерализьма», — написала Захарова.

Ранее глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок. По его словам, решение не связано с учениями «Запад-2025» и продлится до обеспечения полной безопасности. Министр отметил, что границу не будут держать закрытой без необходимости.