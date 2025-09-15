Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 16:46

Захарова объяснила провокации Польши с беспилотниками

Захарова: провокации Польши с БПЛА связаны с катастрофическим положением Запада

Полиция и военная полиция забирают части повреждённого БПЛА, сбитого польскими властями на месте происшествия в Вогине, Польша Полиция и военная полиция забирают части повреждённого БПЛА, сбитого польскими властями на месте происшествия в Вогине, Польша Фото: AP/ТАСС

Агрессивная позиция Польши в отношении России и Белоруссии, в том числе в виде провокации с беспилотниками 10 сентября, является следствием катастрофической ситуации на Западе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции в честь старта международного медиатура журналистов информационных агентств стран СНГ «Дорогами Победы». По ее словам, именно из-за своего положения в западных странах симулируют «агрессию» Востока, передает корреспондент NEWS.ru.

Хочу напомнить, что Польша и так является натовской страной, где находятся все натовские атрибуты. Но то, что сейчас, и это началось не только в этом году, это же идет все последние годы, Варшава занимает крайне агрессивную позицию, причем деструктивную, не просто озлобленность, но выливающуюся в практические действия в отношении Белоруссии непосредственно, это, по-моему, уже понятно и очевидно уже всем. Сколько было провокаций, это не первая и, к сожалению, не последняя, — сказала Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобные действия объясняются катастрофической экономической ситуацией в Западной Европе и последствиями авантюрной политики вокруг Украины. Захарова отметила, что западные страны искусственно насаждают русофобию и белорусофобию, чтобы оправдать новые агрессивные тезисы.

Вот такими симулирующими некую псевдоагрессию со стороны Востока действиями они пытаются запугать собственное население, для того чтобы еще больше собрать на помощь киевскому режиму, чтобы еще больше ввергнуть самих себя в абсолютный омут, в тупик той махинации, которую сами же придумали, — заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что сложившаяся в международных отношениях ситуация напрямую связана с событиями прошлого, а именно со Второй мировой войной. По ее словам, сегодня многие задаются вопросами: «Что происходит?», «Чем завершится?» и «Что нужно делать?». Дипломат убеждена, что без понимания исторического контекста ответить на них невозможно.
