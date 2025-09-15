Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:25

Захарова связала ситуацию в мире с событиями Второй мировой войны

Захарова: настоящее нельзя осознать без понимания событий Второй мировой войны

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Сложившаяся в международных отношениях ситуация напрямую связана с событиями прошлого, а именно со Второй мировой войной, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, сегодня многие задаются вопросами: «Что происходит?», «Чем завершится?» и «Что нужно делать?». Дипломат убеждена, что без понимания исторического контекста ответить на них невозможно, передает корреспондент NEWS.ru.

Без понимания исторического контекста, без понимания и знания того, с чего начиналась Вторая мировая война, каковы были предпосылки, в чем скрываются причины, невозможно найти правильного ответа на вопросы сегодняшние, — сказала Захарова.

Представитель ведомства также отреагировала на введение Европейским союзом запретов для собственных граждан. По мнению Захаровой, объединение идет по пути худших практик, окружая себя «колючей проволокой».

Ранее Захарова заявила, что Варшаве надо было давно признаться в том, что в Европе нет добровольцев для войны с Россией ради «защиты Украины». Она напомнила, что совсем недавно именно глава МИД Польши Радослав Сикорский со своей супругой «совращал украинцев речами о западном курсе».

МИД РФ
Мария Захарова
Вторая Мировая война
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.