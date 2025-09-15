Захарова связала ситуацию в мире с событиями Второй мировой войны Захарова: настоящее нельзя осознать без понимания событий Второй мировой войны

Сложившаяся в международных отношениях ситуация напрямую связана с событиями прошлого, а именно со Второй мировой войной, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, сегодня многие задаются вопросами: «Что происходит?», «Чем завершится?» и «Что нужно делать?». Дипломат убеждена, что без понимания исторического контекста ответить на них невозможно, передает корреспондент NEWS.ru.

Без понимания исторического контекста, без понимания и знания того, с чего начиналась Вторая мировая война, каковы были предпосылки, в чем скрываются причины, невозможно найти правильного ответа на вопросы сегодняшние, — сказала Захарова.

Представитель ведомства также отреагировала на введение Европейским союзом запретов для собственных граждан. По мнению Захаровой, объединение идет по пути худших практик, окружая себя «колючей проволокой».

Ранее Захарова заявила, что Варшаве надо было давно признаться в том, что в Европе нет добровольцев для войны с Россией ради «защиты Украины». Она напомнила, что совсем недавно именно глава МИД Польши Радослав Сикорский со своей супругой «совращал украинцев речами о западном курсе».