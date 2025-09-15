Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 09:31

Захарова высмеяла резонансное признание МИД Польши об Украине

МИД: Польше надо было давно признаться в отсутствии желающих воевать за Украину

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Варшаве надо было давно признаться в том, что в Европе нет добровольцев для войны с Россией ради «защиты Украины», написала в Telegram-канале представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Комментируя соответствующее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, она напомнила, что совсем недавно именно он со своей супругой «совращал украинцев речами о западном курсе».

Вот такие «гарантии безопасности» от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращал украинцев речами о «западном курсе», — говорится в сообщении.

Ранее Сикорский заявил, что европейские государства не стремятся к военному столкновению с Россией. По его словам, действенность гарантий безопасности для Украины вызывает сомнения, поскольку на деле они могут подразумевать готовность стран Европы к войне с РФ, на что те идти не намерены.

Кроме того, министр иностранных дел Польши заявил о необходимости введения бесполетной зоны над территорией Украины. По его словам, подобное решение может быть принято исключительно совместно с партнерами по НАТО и Европейскому союзу. У Альянса есть все технические ресурсы для реализации такой меры, добавил он.

Мария Захарова
МИД РФ
Польша
Украина
Радослав Сикорский
