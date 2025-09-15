Празднование Дня города в Москве
В Польше призвали обдумать спорную идею по Украине

Глава МИД Польши Сикорский призвал подумать о бесполетной зоне над Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Над Украиной нужно создать бесполетную зону, выразил уверенность министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он подчеркнул, что подобное решение может быть принято только совместно с союзниками по НАТО и ЕС.

Польский дипломат отметил, что технически Альянс обладает необходимыми возможностями для реализации такого проекта. Варшава готова рассмотреть возможность перехвата дронов над украинской территорией в случае соответствующего официального запроса от Киева.

Если Украина попросит нас сбивать их [дроны] над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать», — прокомментировал глава МИД.

При этом он признал, что не располагает детальной информацией о недавнем инциденте с беспилотниками над Польшей. Он назвал все имеющиеся данные «спекуляциями» и «слухами».

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше. Обучение будет проводиться на территории европейской страны в качестве «более безопасной» альтернативы Украине.

