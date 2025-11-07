В российском аэропорту снова открыли бесплатные «курилки» В Домодедово открыли три курительные комнаты в зоне внутренних вылетов

В аэропорту Домодедово возобновили работу бесплатные курительные комнаты в зоне внутренних вылетов, сообщил РИА Новости официальный представитель воздушной гавани Сергей Стариков. По его словам, для этого были расконсервированы три специальные зоны, две из которых расположены на пути следования к телетрапам, а одна — на нулевом этаже.

Этот шаг полностью исключит случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах, — пояснил он.

Стариков отметил, что все помещения оснащены мощными системами фильтрации воздуха, предназначенными для защиты некурящих пассажиров от табачного дыма.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль сообщил, что курение необходимо запретить для всей молодежи в России. По его словам, такую меру уже приняли на Мальдивах. Огуль выразил надежду, что вскоре Россия поступит аналогично.

До этого главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что курение и алкоголь — главные факторы развития рака. Курильщики заболевают раком в 30 раз чаще. Ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания, вирусные инфекции и неправильное питание также способствуют онкологическим заболеваниям.