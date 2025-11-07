Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 12:44

В российском аэропорту снова открыли бесплатные «курилки»

В Домодедово открыли три курительные комнаты в зоне внутренних вылетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропорту Домодедово возобновили работу бесплатные курительные комнаты в зоне внутренних вылетов, сообщил РИА Новости официальный представитель воздушной гавани Сергей Стариков. По его словам, для этого были расконсервированы три специальные зоны, две из которых расположены на пути следования к телетрапам, а одна — на нулевом этаже.

Этот шаг полностью исключит случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах, — пояснил он.

Стариков отметил, что все помещения оснащены мощными системами фильтрации воздуха, предназначенными для защиты некурящих пассажиров от табачного дыма.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль сообщил, что курение необходимо запретить для всей молодежи в России. По его словам, такую меру уже приняли на Мальдивах. Огуль выразил надежду, что вскоре Россия поступит аналогично.

До этого главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что курение и алкоголь — главные факторы развития рака. Курильщики заболевают раком в 30 раз чаще. Ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания, вирусные инфекции и неправильное питание также способствуют онкологическим заболеваниям.

Домодедово
сигареты
зоны
курение
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.