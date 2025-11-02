В Госдуме предложили запретить курение для молодежи Депутат Огуль призвал ввести запрет курения для молодежи

Курение необходимо запретить для всей молодежи в России, такое мнение высказал первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль. По его словам, которые приводит издание «Подъем», такую меру уже приняли на Мальдивах. Огуль выразил надежду, что вскоре Россия поступит аналогично.

Я не курю и противник курения. Надеюсь, мы скоро придем к этому. Чем раньше, тем лучше, — заявил депутат.

Другой заместитель председателя комитета Алексей Куринный посчитал инициативу коллеги правильным решением. Он рассчитывает, что подобный запрет примут в России до 2050 года.

Ранее власти Мальдивской Республики ввели полный запрет на употребление табака для всех родившихся после января 2007 года. В Минздраве островного государства отметили, что таким лицам нельзя покупать или продавать табачные изделия на родине.

Турэксперт Наталия Ансталь выразила мнение, что после запрета курения спрос российской молодежи на поездки на Мальдивские острова не изменится. По ее словам, молодые люди из России не будут отказываться от путешествий из-за подобных ограничений.