Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 09:09

«Может начать это прямо сейчас»: в Польше высказались о войне с Россией

Глава МИД Польши Сикорский: у Европы нет желания воевать против России

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Европы не желают вступать в военный конфликт против России, заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian. Он также отметил, что эффективность предоставления гарантий безопасности для Украины вызывает сомнения. По его словам, такие гарантии могут означать готовность европейских государств вступить в военное противостояние с Россией, чего они фактически не хотят.

Я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих, — заявил дипломат.

Радослав Сикорский во время визита в Киев говорил, что Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность поддержания дипломатических каналов связи не только с дружественными государствами.

До этого Сикорский призвал граждан Польши воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию. Он добавил, что «умоляет» соотечественников отказаться от визитов в эти страны, сославшись на соображения безопасности.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша проиграла Белоруссии в глазах собственных граждан в вопросе свободного передвижения. Дипломат высказала это мнение в связи с решением Варшавы закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок.

Польша
Европа
войны
Радослав Сикорский
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.