«Может начать это прямо сейчас»: в Польше высказались о войне с Россией

«Может начать это прямо сейчас»: в Польше высказались о войне с Россией Глава МИД Польши Сикорский: у Европы нет желания воевать против России

Страны Европы не желают вступать в военный конфликт против России, заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian. Он также отметил, что эффективность предоставления гарантий безопасности для Украины вызывает сомнения. По его словам, такие гарантии могут означать готовность европейских государств вступить в военное противостояние с Россией, чего они фактически не хотят.

Я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих, — заявил дипломат.

Радослав Сикорский во время визита в Киев говорил, что Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность поддержания дипломатических каналов связи не только с дружественными государствами.

До этого Сикорский призвал граждан Польши воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию. Он добавил, что «умоляет» соотечественников отказаться от визитов в эти страны, сославшись на соображения безопасности.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша проиграла Белоруссии в глазах собственных граждан в вопросе свободного передвижения. Дипломат высказала это мнение в связи с решением Варшавы закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок.