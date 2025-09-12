Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией Глава МИД Польши заявил об отсутствии оснований для разрыва дипотношений с РФ

Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский во время визита в Киев. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дипломатические каналы связи необходимо поддерживать не только с дружественными государствами, передает телеканал TVP Info.

В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений, — сказал Сикорский.

Ранее глава МИД Польши утверждал, что инцидент с беспилотными летательными аппаратами, которые нарушили воздушное пространство республики утром 10 сентября, не был результатом ошибки. Так он ответил на соответствующее заявление президента США Дональда Трампа, который предположил, что залет БПЛА в Польшу мог быть случайностью.

Ранее Туск заявил, что НАТО озвучит решения по укреплению восточного фланга Альянса после инцидента с беспилотником уже 12 сентября. Премьер утверждает, что такую информацию ему передал генсек военного блока Марк Рютте. Польская армия сообщила о сбитых беспилотниках 10 сентября.