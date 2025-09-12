Туск анонсировал ответ НАТО на инцидент с БПЛА в Польше Туск: НАТО 12 сентября уведомит об ответе на инцидент с БПЛА в Польше

НАТО озвучит решения по укреплению восточного фланга альянса после инцидента с беспилотником в Польше уже 12 сентября, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info. По словам политика, соответствующую информацию он получил от генсека НАТО Марка Рютте.

Я получил сегодня от генсека НАТО информацию, что мы уже сегодня узнаем, какими будут дальнейшие действия НАТО в отношении восточного фланга после того, что произошло, — сказал Туск.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши. Варшава инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, утверждая о нарушении своего воздушного пространства Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой. По его мнению, ситуация в любом случае сложилась очень неприятная.

До этого в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые минувшей ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме.