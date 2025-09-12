Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 03:33

Трамп изменил мнение по поводу инцидента с БПЛА в Польше

Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть ошибкой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, ситуация в любом случае сложилась очень неприятная.

Но несмотря на это, я недоволен всем, что касается всей этой ситуации, — добавил Трамп.

Ранее в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые минувшей ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии информировало об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Уточняется, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога.

Тем временем временный поверенный в делах России Андрей Ордаш рассказал, что польская сторона не предоставила никаких доказательств причастности Российской Федерации к инциденту со сбитыми беспилотниками. Дипломат охарактеризовал выдвинутые Варшавой обвинения как совершенно беспочвенные и не имеющие фактического подтверждения.

США
Дональд Трамп
Польша
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура решила забрать активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд
Стало известно, как таксист помог установить подозреваемых в подрыве «СП»
Врач предупредила об опасности неправильного приема витаминов
ПВО отразила атаку более 20 БПЛА на Ленобласть
Памятник экипажу Ил‑76 с пленными ВСУ открыли под Белгородом
Петербург и четыре района Ленобласти подверглись атаке ВСУ
В ЛНР предотвратили теракт накануне важного праздника
Трамп изменил мнение по поводу инцидента с БПЛА в Польше
В аэропорту Пулково объявили план «Ковер»
В российских регионах начался Единый день голосования
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 сентября, много грибков?
Еще семь БПЛА сбили над Москвой
Предательство матери и дочери, безденежье, алкоголизм: как живет Волочкова
В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА
Подросток подорвался на боеприпасе в российском регионе
«Готов отдать жизнь». Лучшие цитаты Андрея Белоусова об армии, Западе и СВО
Кровит и зудит: как избежать геморроя, каковы симптомы. Ликбез от врача
Два украинских БПЛА пытались атаковать Москву
Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы
На Украине ракета истребителя ВСУ упала на частный дом
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.