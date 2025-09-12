Трамп изменил мнение по поводу инцидента с БПЛА в Польше

Трамп изменил мнение по поводу инцидента с БПЛА в Польше Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть ошибкой

Инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, ситуация в любом случае сложилась очень неприятная.

Но несмотря на это, я недоволен всем, что касается всей этой ситуации, — добавил Трамп.

Ранее в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые минувшей ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии информировало об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Уточняется, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога.

Тем временем временный поверенный в делах России Андрей Ордаш рассказал, что польская сторона не предоставила никаких доказательств причастности Российской Федерации к инциденту со сбитыми беспилотниками. Дипломат охарактеризовал выдвинутые Варшавой обвинения как совершенно беспочвенные и не имеющие фактического подтверждения.