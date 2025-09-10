Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:45

Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польские военные сообщили, что в ночь на 10 сентября сбили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство страны. Какие последние новости известны об этом?

Что известно о дронах в воздушном пространстве Польши 10 сентября

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в небо в ночь на 10 сентября. Об этом оперативное командование вооруженных сил республики сообщило в социальной сети X, уточнив, что предпринятые меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — говорилось в сообщении.

В заявлении также отмечается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Часть дронов, по его словам, прилетели с территории Белоруссии.

«Белоруссия передала информацию Польше о „заблудившихся дронах“ и сбила некоторые БПЛА. Благодаря этому Польша смогла оперативно отреагировать, подняв в воздух свои дежурные силы», — заявили в Минобороны Белоруссии.

Истребитель F-16 ВВС Польши Истребитель F-16 ВВС Польши Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что польские самолеты «применили оружие против враждебных объектов». В частности, были задействованы натовские средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщило агентство Reuters со ссылкой на военное командование Польши.

«Некоторые из беспилотников, вошедших в наше воздушное пространство, были сбиты», — отметил источник.

Самолеты НАТО впервые задействовали против «потенциальных угроз» в воздушном пространстве страны-союзницы, но Альянс не считает нарушение воздушного пространства Польши нападением, сказал источник Reuters.

Обломки дронов, как заявила окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства Польши, были обнаружены возле кладбища неподалеку от границы с Украиной. О разрушениях не сообщалось.

Как на события в Польше отреагировали в России

Генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что Польша могла сама запустить дроны над своей территорией.

«Уж на очень большое расстояние некий дрон залетел — 50 км. Ладно когда на сопредельных территориях, а тут 50 км. Но тут могла быть провокация со стороны Польши. Думаю, это так. Могли где-то упавший ранее дрон запустить повторно, отремонтировав, именно по польской территории с целью провокации, по-другому не может быть. Вполне возможно, могли отремонтировать упавшую когда-то над Украиной „Герань“», — предположил он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Польша раздувает новость о дронах в небе, чтобы надавить на Россию.

«Дональд Туск — известный истерик, он по любому поводу закатывает истерику. И действует по такому принципу: будут дроны — хорошо, не будут — мы их придумаем. Я думаю, что этот инфоповод раздувается, чтобы надавить на Россию. Мы уже видим, как там просят ввести против РФ новые санкции», — сообщил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Военкор Александр Коц отметил, что в небе над Польшей могли быть сбиты украинские дроны.

Польша
дроны
новости
беспилотники
Мария Баранова
М. Баранова
