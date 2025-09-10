Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники Генерал Попов: Польша могла сама запустить дроны над своей территорией

Польша могла сама запустить дроны над своей территорией, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, якобы сбитые в небе над республикой БПЛА преодолели слишком большое расстояние.

Некий дрон залетел на очень большое расстояние — 50 км. Ладно, когда на сопредельных территориях. Тут могла быть провокация со стороны Польши. Поляки могли повторно запустить по своей территории ранее упавший где-то дрон. Вполне возможно, могли отремонтировать упавшую когда-то над Украиной «Герань», — предположил Попов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Он обвинил Россию в данном инциденте.

До этого военный эксперт Александр Собянин заявил, что текущий курс НАТО и таких государств, как Финляндия, Польша и Прибалтийские страны, делает конфликт с Россией практически неизбежным. По его мнению, регион Балтики станет одним из основных театров военных действий, где силы Альянса могут попытаться блокировать Калининградскую область, нарушить сухопутную связь с Мурманском и атаковать Санкт-Петербург.