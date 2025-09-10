Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:31

Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники

Генерал Попов: Польша могла сама запустить дроны над своей территорией

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Польша могла сама запустить дроны над своей территорией, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, якобы сбитые в небе над республикой БПЛА преодолели слишком большое расстояние.

Некий дрон залетел на очень большое расстояние — 50 км. Ладно, когда на сопредельных территориях. Тут могла быть провокация со стороны Польши. Поляки могли повторно запустить по своей территории ранее упавший где-то дрон. Вполне возможно, могли отремонтировать упавшую когда-то над Украиной «Герань», — предположил Попов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Он обвинил Россию в данном инциденте.

До этого военный эксперт Александр Собянин заявил, что текущий курс НАТО и таких государств, как Финляндия, Польша и Прибалтийские страны, делает конфликт с Россией практически неизбежным. По его мнению, регион Балтики станет одним из основных театров военных действий, где силы Альянса могут попытаться блокировать Калининградскую область, нарушить сухопутную связь с Мурманском и атаковать Санкт-Петербург.

Польша
БПЛА
Россия
дроны
беспилотники
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.